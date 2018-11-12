В Украину идет похолодание, в среду ожидаются дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки, 13 ноября, погоду без осадков в Украине будет определять отрог восточного антициклона; с северо-востока Европы на большую часть территории Украины, кроме запада, переместится холодный воздух, поэтому температура снизится, особенно ночью.

Во вторник без осадков, лишь в Донецкой и Луганской областях местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных и западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, на Закарпатье до 14° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, на северо-востоке до 10 мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла (в Одесской области и Крыму ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 1-6 тепла).

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 15,8 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью на отметке 13,4 градусов мороза в 1993 году.

В среду, 14 ноября, в западных областях Украины ожидаются дожди; в Житомирской, Винницкой, Киевской, местами в Черниговской и Черкасской областях ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица; на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в южных восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, на Закарпатье 9-14°; на остальной территории ночью 1-6° мороза, в восточных и Сумской областях 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге страны 3-6° тепла.

В Киеве в ночь на среду без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.