Генпрокуратура вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Генеральная прокуратура Украины во главе с Юрием Луценко вернула в государственный бюджет 44 млрд грн, которые были "украдены" экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

"Генеральная прокуратура главе во с генеральным прокурором Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся не только 513 новые амбулатории в сельской местности, а и 184 общежития для воинов-контрактников, чтобы там проживали почти 24 тыс. украинских военнослужащих в комфортных нормальных условиях 21-го века, а не в палаточных городках или советских казармах", - сказал он на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

По его словам, на эти средства покупается современное вооружение для украинской армии, реализуются другие социально значимые проекты.

П.Порошенко заявил, что помимо денежных средств в государственную собственность возвращены от предыдущей власти "заповедники, леса, земельные участки, большие заводы, другие активы".

"И все эти факты красноречиво свидетельствуют, что последовательный курс власти на привлечение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и топ-лицами его режима, реально реализуется. Простите за это лирическое отступление, но на прошлой неделе в информационном пространстве появился ряд инсинуаций на эту тему", - подчеркнул президент.