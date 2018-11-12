События

12:41 12.11.2018

Генпрокуратура вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением – Порошенко

1 мин читать
Генпрокуратура вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Генеральная прокуратура Украины во главе с Юрием Луценко вернула в государственный бюджет 44 млрд грн, которые были "украдены" экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

"Генеральная прокуратура главе во с генеральным прокурором Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся не только 513 новые амбулатории в сельской местности, а и 184 общежития для воинов-контрактников, чтобы там проживали почти 24 тыс. украинских военнослужащих в комфортных нормальных условиях 21-го века, а не в палаточных городках или советских казармах", - сказал он на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

По его словам, на эти средства покупается современное вооружение для украинской армии, реализуются другие социально значимые проекты.

П.Порошенко заявил, что помимо денежных средств в государственную собственность возвращены от предыдущей власти "заповедники, леса, земельные участки, большие заводы, другие активы".

"И все эти факты красноречиво свидетельствуют, что последовательный курс власти на привлечение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и топ-лицами его режима, реально реализуется. Простите за это лирическое отступление, но на прошлой неделе в информационном пространстве появился ряд инсинуаций на эту тему", - подчеркнул президент.

Теги: #бюджет #гпу #порошенко #средства #янукович
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко в Париже принял участие в церемонии памяти 100-й годовщины завершения Первой Мировой войны

Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке

ГПУ составила сообщение о подозрении следователю РФ, сфальсифицировавшему уголовное дело против П.Гриба

Италия не планирует менять бюджет под давлением ЕС

Правоохранители задержали троих подозреваемых в незаконной переправке нелегалов через госграницу Украины в страны ЕС - Лысенко

Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве

Генпрокурор: Вина исполнителей и организаторов убийства Гандзюк практически доказана

Генпрокурор: Витік інформації про розслідування вбивства Гандзюк і політичний піар призвели до дискредитації роботи слідства

Генпрокурор: правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства Гандзюк

Генпрокурор: Утечка информации о расследовании убийства Гандзюк и политический пиар привели к дискредитации работы следствия

ПОСЛЕДНЕЕ

После взрыва в Кабуле госпитализированы 15 человек

Беларусь договорилась с РФ о получении кредита в 2019 году

МВД Грузии начало расследование угроз кандидату в президенты Зурабишвили

Впервые за восемь лет на Кипре открылись новые КПП между двумя частями острова

Глава МВД Германии уйдет с поста до истечения срока полномочий

Венгрия перенесла выдачу паспортов закарпатцам на свою территорию - Москаль

Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле, есть жертвы

В Украину идет похолодание, в среду ожидаются дожди и мокрый снег

Станция киевского метрополитена "Дарница" закрыта из-за проверки сообщения о минировании

В селе на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА