На КПВВ "Станица Луганская" в багаже одного из граждан лиц было найдено оружие – Госпогранслужба

На контрольном пункте въезда выезда "Станица Луганская" в багаже одного из граждан, с помощью служебной собаки, было найдено оружие , сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

"Вчера на КПВВ "Станица Луганская" из ОРДЛО прибыл 69-летний гражданин Украины, на личные вещи которого сработала служебная собака, специально натренированная на поиск взрывчатых веществ. В ходе проведения осмотра пограничники совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил в ручной клади гражданина обнаружили боевой револьвер системы Наган калибра 7,62 мм, 17 патронов к нему и 16 патронов калибра 9 мм." – говорится в сводке Госпогранслужбы в понедельник утром.

Задержанный передан Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.