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08:14 12.11.2018

Южная Корея и КНДР начали ликвидацию пограничных постов

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Южная Корея и КНДР начали ликвидацию пограничных постов

Южная и Северная Кореи приступили к ликвидации 20 пограничных постов, сообщило информационное агентство "Ренхап".

"Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и огнестрельного оружия с 22 постов охраны в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи", - пишет агентство.

Оно уточнило, что два корейских государства договорились сохранить по одному посту охраны.

Как отмечает агентство, вероятнее всего, Северная Корея сохранит наблюдательный пункт, который лидер страны Ким Чен Ын посетил в июне 2013 года.

Сеул и Пхеньян начнут работу по проверке результатов уничтожения постов охраны в декабре.

Меры по снижению военной напряженности на границе двух Корей были предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Теги: #южкорея #посты #ликвидация #кндр
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