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07:53 12.11.2018

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

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ЕС и США на совещании министров юстиции и внутренних дел сторон в пятницу в Вашингтоне обсудили защиту своих избирательных систем от постороннего влияния.

"Соединенные Штаты и Европейский союз признали, что избирательные системы в демократических государствах сталкиваются с беспрецедентными вызовами, требующими инновационных и всеобъемлющих решений, а также сотрудничества и обмена наилучшей практикой между странами-единомышленницами", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи, которое распространил в Брюсселе Совет ЕС.

В нем отмечается, что "участники кратко проинформировали друг друга об осуществляемых действиях по созданию более устойчивых избирательных систем".

"В целях содействия обмену мнениями между соответствующими экспертами обеих сторон о текущих проблемах, связанных с выборами, включая такие проблемы, как кампании дезинформации и другие формы вмешательства, как онлайн, так и офлайн, Соединенные Штаты и Европейский союз договорились наладить регулярный диалог по этим вопросам, детали которого должны быть разработаны на следующем совещании старших должностных лиц в 2019 году", - говорится в документе.

Теги: #сша #ес #защита #выборы
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