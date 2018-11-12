За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет– штаб ООС

УЗа минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Применения вооружения, запрещенного минского соглашениями - не зафиксировано…В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во понедельник утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вильный, Луганское, Тарамчук и Водяное.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае - вооружения боевых машин пехоты" - добавили в штабе ООС.

"С начала текущих суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, два боевика НВФ уничтожены, еще двое получили ранения.