Более 30 человек погибли в результате пожаров в Калифорнии

В американском штате Калифорния в результате лесных пожаров погиб 31 человек, опасные погодные условия, способствующие распространению огня, сохраняются, сообщает национальная метеорологическая служба США.

"Сильные ветры продолжат создавать угрозы пожаров для большей части Калифорнии. Согласно данным центра прогнозирования штормов, экстремально критические условия сохранятся для части районов южной Калифорнии, критические условия - для северной Калифорнии. Экстремальные пожарные условия будут сохраняться до понедельника с некоторым улучшением прогноза в середине-конце этой недели", - говорится в сообщении.

По последним данным, жертвами пожаров стал 31 человек, еще 228 числятся пропавшими без вести. Огнем уничтожено 6 тыс. 700 зданий, большинство из которых жилые дома. Почти полностью сгорел город Парамаунт Ранч, в котором снимали многие киноленты, в том числе сериал "Мир дикого Запада".

Более 300 тыс. человек по всему штату были вынуждены покинуть свои дома. Основная часть была эвакуирована в округ Лос-Анджелес - 170 тыс. человек.

Знаменитости, чьи прибрежные дома были повреждены или разрушены в результате пожара в Южной Калифорнии, выразили солидарность с менее известными людьми и поблагодарили пожарных.

В борьбе с пожарами, признанными самыми разрушительными в истории Калифорнии, задействованы более 400 пожарных.