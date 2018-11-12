В Одесской области в ДТП погиб иностранец – полиция

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Следственно-оперативной группой по расследованию ДТП предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом" – говорится в сообщении на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области в воскресенье вечером.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины" – подытожили в полиции.