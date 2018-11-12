В Николаеве вечером горела церковь- ГСЧС

В Николаеве в 19:10 вечера воскресенья в церкви "Благодати Божией" на площади 120 квадратных. метров возник пожар, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Информация о том, что на ул. Степной м. Николаева горит пристройка к основному зданию церкви, поступила по экстренному номеру "101" в 16:43. По прибытию на место очередных отделений государственных пожарно-спасательных частей выяснилось, что есть угроза распространения огня на все здание" – говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Николаевской области на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

На место происшествия были стянуты дополнительные силы ГСЧС.

"Всего к ликвидации пожара было привлечено 11 единиц техники и 31 человек личного состава Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. Также на месте работали аварийные бригады ОАО "Николаевоблэнерго", МКП "Николаевводоканал", экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции" – отмечают в ГСЧС.

В 18:35 пожар был локализован, в 19:10 ликвидирован, его причина устанавливается.