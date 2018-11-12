События

03:35 12.11.2018

Офицер армии Израиля погиб в перестрелке в секторе Газа

1 мин читать
Офицер армии Израиля погиб в перестрелке в секторе Газа

Офицер армии Израиля погиб во время перестрелки с боевиками в секторе Газа, сообщили в своем официальном Твиттере израильские военные.

"В ходе спецоперации сил армии обороны Израиля в секторе Газа во время перестрелки один офицер погиб, еще один получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

В то же время, как проинформировало министерство здравоохранения Палестины, в ходе спецоперации израильского спецназа на территории сектора погибли шестеро палестинцев.

По данным военного крыла ХАМАС, столкновения имели место в ходе проникновения в сектора Газа израильской диверсионной группы.

В связи с обострением обстановки в районе сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, и вылетел на родину, сообщила пресс-служба премьера.

Теги: #газа #перестрелка #погибший #израиль
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Адвоката Нетаньяху подозревают в причастности к коррупционным преступлениям

Нетаньяху соболезнует семьям погибших и раненым при стрельбе в синагоге Питтсбурга

Египетская делегация провела переговоры с лидером ХАМАС и представителями Израиля

Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа в связи с беспорядками

РФ намерена доверить иранским специалистам управление С-300 в Сирии - разведки США и Израиля

Суд в Израиле начал рассматривать дело супруги Нетаньяху о мошенничестве

Гражданин Украины погиб под колесами поезда метро в Москве

Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие, утверждает Нетаньяху

Чехия планирует перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Могерини в очередной раз осудила поселенческую политику Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве случайные прохожие задержали грабителя - полиция

Совет ЕС обсудит в понедельник состояние дел с Brexit

"Выборы" на Донбассе это еще одно нарушение Минских соглашений и международного права - Линкявичус

Роботы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода начнутся в январе 2019 года – КГГА

Марина Порошенко приняла участие в мероприятиях Парижского форума мира

Финляндия занялась расследованием возможного вмешательства России в работу GPS

Генсек ООН предупреждает о сходстве между нынешней эпохой и периодами перед Мировыми войнами

Гройсман; "выборы" в ОРДЛО проходят в обход международного права и исторической логики

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в воскресенье, потерь нет

Макрон открыл Парижский форум мира

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА