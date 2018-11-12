Офицер армии Израиля погиб в перестрелке в секторе Газа

Офицер армии Израиля погиб во время перестрелки с боевиками в секторе Газа, сообщили в своем официальном Твиттере израильские военные.

"В ходе спецоперации сил армии обороны Израиля в секторе Газа во время перестрелки один офицер погиб, еще один получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

В то же время, как проинформировало министерство здравоохранения Палестины, в ходе спецоперации израильского спецназа на территории сектора погибли шестеро палестинцев.

По данным военного крыла ХАМАС, столкновения имели место в ходе проникновения в сектора Газа израильской диверсионной группы.

В связи с обострением обстановки в районе сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, и вылетел на родину, сообщила пресс-служба премьера.