В Киеве случайные прохожие задержали грабителя - полиция

В Киеве случайные прохожие задержали грабителя, который разбил стекло припаркованного автомобиля и похитил сумку с деньгами и документами, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Днепровское управления полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Шептицкого задержали мужчину, который ограбил автомобиль" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве в воскресенье вечером.

Правоохранители выяснили: злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать. Однако прохожие догнали его и задержали до приезда полиции.

Грабителем оказался 57-летний гражданин другого государства.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (покушение на грабеж) УК Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.