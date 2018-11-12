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02:19 12.11.2018

В Киеве случайные прохожие задержали грабителя - полиция

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В Киеве случайные прохожие задержали грабителя - полиция

 В Киеве случайные прохожие задержали грабителя, который разбил стекло припаркованного автомобиля и похитил сумку с деньгами и документами, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Днепровское управления полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Шептицкого задержали мужчину, который ограбил автомобиль" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве в воскресенье вечером.

Правоохранители выяснили: злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать. Однако прохожие догнали его и задержали до приезда полиции.

Грабителем оказался 57-летний гражданин другого государства.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (покушение на грабеж) УК Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Теги: #киев #украина #грабитель #прохожие
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