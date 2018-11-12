Совет ЕС обсудит в понедельник состояние дел с Brexit

Совет ЕС по общим вопросам в понедельник заслушает на заседании в формате 27 стран (без Великобритании) координатора Евросоюза на переговорах по Brexit Мишеля Барнье, объявила пресс-служба совета.

"Министры сконцентрируют дискуссию на состоянии хода переговоров о завершении работы по вопросам, касающимся выхода (Великобритании из ЕС - ИФ) и рамок будущих отношений с Соединенным Королевством", - сказано в сообщении, распространенном в Брюсселе.

Все вопросы, касающиеся выхода, включая планы по недопущению установления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, должны быть предметом "соглашения, заключенного в приемлемое время, чтобы соглашение о выходе было ратифицировано до даты выхода, установленной на 29 марта 2019 года", подчеркивают в Совете ЕС.

Министры ЕС намерены подтвердить, что "соглашение о будущих отношениях может быть завершено и заключено только тогда, когда Соединенное Королевство станет третьей страной".

Вместе с тем в Брюсселе отмечают, что согласованная общая концепция о рамках будущих отношений будет изложена в политической декларации, сопровождающей соглашение о выходе, и упомянута в этом соглашении