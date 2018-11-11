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23:56 11.11.2018

"Выборы" на Донбассе это еще одно нарушение Минских соглашений и международного права - Линкявичус

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"Выборы" на Донбассе это еще одно нарушение Минских соглашений и международного права - Линкявичус

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкавичюс призывает ввести санкции за проведение т. н. "выборов" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"В то время, когда мир вспоминает жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать Восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" на территории Украины - еще одно нарушение Минских соглашений и международного права"- говорится в сообщении в официальном аккаунте Л. Линкявичуса в Твиттере в воскресенье.

Министр иностранных дел Литвы напомнил об ответственности организаторов этих "выборов".

"Должны быть введены санкции против организаторов этого фарса" - написал он.

Теги: #министр #заявление #украина #литва
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