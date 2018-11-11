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23:18 11.11.2018

Роботы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода начнутся в январе 2019 года – КГГА

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Роботы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода начнутся в январе 2019 года – КГГА

Работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать в январе 2019 года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В этом году началась реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул. Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул. Александра Довженко" – говорится в сообщении на официальном сайте КГГА в воскресенье.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

По его словам ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году.

Теги: #киев #кгга #ремонт #украина #мост
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