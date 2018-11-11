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22:02 11.11.2018

Марина Порошенко приняла участие в мероприятиях Парижского форума мира

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Марина Порошенко приняла участие в мероприятиях Парижского форума мира

Супруга президента Украины Марина Порошенко по приглашению супруги французского президента Бриджит Макрон приняла участие в мероприятиях для жен глав стран участниц Парижского форума мира, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Марина приняла участие в мероприятиях от имени супруги президента Французской Республики Брижит Макрон для жен глав государств-участников "Парижского форума мира" – написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Теги: #президент #украина #супруга #форум
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Интерфакс-Украина
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