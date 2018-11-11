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21:26 11.11.2018

Финляндия занялась расследованием возможного вмешательства России в работу GPS

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Финляндия занялась расследованием возможного вмешательства России в работу GPS

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS.

"Мы проведем расследование, за которым последует реакция. Мы должны исходить из тех же позиций, как и в случае с нарушением воздушного пространства. Когда подобное фиксируется, то на ситуацию реагируют согласно протоколу. Это не шутки. Под угрозой оказалась воздушная безопасность обычных людей", - сказал премьер во время воскресного интервью Yle Radio Suomi, комментируя инцидент, когда было обнаружено вмешательство в работу GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии.

Ю.Сипиля заявил, что "к подобным действиям следует относиться так же, как и к нарушениям воздушного пространства".

По его словам, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям".

9 ноября портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр авианавигации страны о вмешательстве в работу GPS. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми (Rovaniemi) до норвежской границы и к востоку от Киттиля (Kittila) до российской границы.

Кроме того, Норвежский новостной портал Barents Observer в начале ноября сообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ России в конце октября, когда эти учения начались.

Согласно информации норвежских властей, вмешательство проводилось со стороны России.

Теги: #расследование #россия #gps #финляндия
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