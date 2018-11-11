Генсек ООН предупреждает о сходстве между нынешней эпохой и периодами перед Мировыми войнами

Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье заявил о своем беспокойстве в связи с тем, что переживаемая человечеством эпоха напоминает время перед Первой или Второй Мировыми войнами.

"По моему мнению, несколько явлений сегодняшнего дня имеют множество параллелей как с началом XX века, так и с 1930-и годами, и это дает нам основания бояться, что в результате (этой тенденции) может произойти непредвиденная цепь событий", - приводят западные СМИ слова генсека, сказанные на Парижском форуме мира.

Кроме этого, А.Гуттериш предупредил об опасности "поляризации политической жизни" и о нарастающих противоречиях в мировой торговле.

"Ослабление демократического духа компромисса и безразличие к коллективным нормам - это двойной разрушитель принципа мультилатерализма (принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами - ИФ)", - отметил он.

Ранее с похожим предостережением уже выступал президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, распространение идей национализма в Европе в итоге может открыть перед ней эпоху, подобную 1930-м годам - времени перед Второй мировой войной. Президент также уточнял, что европейскому суверенитету грозят как националистические идеи, так и влияние иностранных держав, находящихся за пределами Европы.