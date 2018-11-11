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18:47 11.11.2018

Гройсман; "выборы" в ОРДЛО проходят в обход международного права и исторической логики

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Гройсман; "выборы" в ОРДЛО проходят в обход международного права и исторической логики

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает что проводимые в воскресенье т. н. "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходят с нарушением международного права.

"Сегодня непризнанная власть Донбасса провела фейковые выборы - на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики" – говорится в сообщении в официальном аккаунте В. Гройсмана в Твиттере в воскресенье вечером.

Премьер-министр Украины напомнил об ответственности оккупационной власти за проведение т. н. "выборов".

"Агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными" – подытожил премьер-министр Украины.

Теги: #заявление #украина #донбасс #премьер
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