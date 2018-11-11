События

18:15 11.11.2018

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в воскресенье, потерь нет

1 мин читать
Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в воскресенье, потерь нет

 Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины по состоянию на 18.00 воскресенья, при этом потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Теги: #оос #обстрелы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики вновь обстреляли контрольный пост военных и КПВВ "Марьинка"

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных, еще двое ранены

Двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения в зоне ООС

Боевики с начала суток в субботу осуществили два обстрела позиций ОС на Донецком направлении

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибло двое украинских военнослужащих

Боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

Житель Донецкой области пробовал провести в ОРДЛО 400 килограммов кофе – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения– штаб ООС

В Миграционной службе рассказали, как воевавшие на Донбассе в рядах ВСУ иностранцы могут легализоваться в Украине

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских военных ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон открыл Парижский форум мира

Пограничники задержали находившегося в международном розыске гражданина Молдовы и два автомобиля

В аэропорту "Борисполь" обнаружили троих иностранцев с фальшивыми паспортами

Киевский фуникулер вновь заработал

В Киеве временно не работает фуникулер

Порошенко в Париже принял участие в церемонии памяти 100-й годовщины завершения Первой Мировой войны

Активистки FEMEN провели в Париже акцию против Трампа

В Купянске 17-летний водитель совершил смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

Президент Франции надеется на победу в мире духа примирения над цинизмом и раскатами орудий

За взрывы на арсеналах наказано более 20 генералов ВСУ, никто не хочет занимать их должности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА