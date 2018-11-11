Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в воскресенье, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины по состоянию на 18.00 воскресенья, при этом потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.