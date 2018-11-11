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18:02 11.11.2018

Макрон открыл Парижский форум мира

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Макрон открыл Парижский форум мира

Только от нынешнего поколения зависит, останутся ли в памяти торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны символом прочного мира наций или "фотографией последнего момента единства" перед тем, как мир погрузится в новый беспорядок, заявил президент Франции Эмманюль Макрон.

"Мир, в котором мы живем, ослаблен кризисами, которые подрывают наши общества: кризисами экономическим, экологическим, климатическим миграционным. Мы ослаблены новым появлением угроз, которые могут в любой момент нанести удар: терроризмом, распространением химического или ядерного оружия, киберпреступностью", - сказал Э.Макрон в воскресенье во вступительном слове на Форуме мира, который открылся в рамках мемориальных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны в павильоне "Гранд Аль" парка Ла Виллет в 19 округе Парижа.

"И мы ослаблены возвращением печальных пороков: национализма, расизма, антисемитизма, экстремизма, которые ставят под угрозу перспективы, ожидаемые нашими народами", - продолжил французский президент.

"Вот почему мы захотели организовать этот парижский форум, посвященный миру, который предполагается проводить каждый год, чтобы на нем собирались, конечно, и главы государств и правительств..., но также и представители международных организаций, неправительственных организаций, местных властей, ассоциаций, предприятий, фондов, представители интеллигенции, журналисты, активисты - все те, кто сегодня образуют мир и кто может его изменить", - пояснил Э.Макрон.

Теги: #париж #макрон #форум
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