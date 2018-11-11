События

17:05 11.11.2018

Пограничники задержали находившегося в международном розыске гражданина Молдовы и два автомобиля

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Сотрудники Государственной пограничной службы задержали за минувшие сутки мужчину, находившегося в международном розыске, и два похищенных в Украине автомобиля, один из них - на административной границе с аннексированным РФ Крымом, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Госпогранслужбы в воскресенье.

"Пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга" выявили по базе данных Интерпола гражданина Молдовы. Его разыскивали правоохранительные органы Румынии. А в пункте пропуска "Доманово" на границе с Беларусью пограничники Луцкого отряда остановили автомобиль "Ford" в 2002 г.в. Выяснилось, что авто польской регистрации было похищено в начале октября этого года", - говорится в сообщении.

Еще одно транспортное средство, которое проходит по базе данных Интерпола, как ворованное, обнаружили пограничники Херсонского отряда на КПВВ "Каланчак": "Mitsubishi" 1997 г.в. ехал в аннексированный Крым.

"По всем случаям проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве, а иностранец и транспортные средства переданы сотрудникам Национальной полиции",- говорится в сообщении.

Теги: #розыск #госпогранслужба
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