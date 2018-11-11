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15:25 11.11.2018

В Киеве временно не работает фуникулер

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В Киеве временно не работает фуникулер

 Движение фуникулера в Киеве было закрыто по техническим причинам в воскресенье с 14.30, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой да данные КП "Киевпастранс".

"О восстановлении движения будет извещено дополнительно. Предприятие обращается к пассажирам с просьбой учитывать это во время планирования маршрутов", - говорится в сообщении.

Киевский фуникулер был построен в 1905 году и соединил кратчайшим путем два крупных района города: Верхний Город и Подол. Его длина 222 м, разница высот между станциями составляет 75 м, обслуживается 2 пассажирскими вагонами вместимостью 100 чел (включая 30 сидячих). Ежегодно фуникулер перевозит до 3 млн пассажиров, при этом его максимальная пропускная способность составляет 4 тыс. пассажиров в час.

В 1928, 1958 и 1984 годах фуникулер трижды подвергался коренной реконструкции. В последние годы ежегодно летом или осенью он закрывается для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра. В частности, в 2018 году он закрывался на ремонт с 17 июля по 23 августа.

Теги: #киев #фуникулер
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