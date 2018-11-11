Порошенко в Париже принял участие в церемонии памяти 100-й годовщины завершения Первой Мировой войны

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко вместе с лидерами стран мира в Париже участвовал памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.

"Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились возле Триумфальной арки в Париже. В церемонии участвовали президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент США Дональд Трамп с супругой, канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеров международных организаций", - говорится в сообщении.

Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь возле Триумфальной арки. После этого молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны. Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

П.Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, и также намерен участвовать в открытии "Парижского форума ради мира", инициированном президентом Франции.

"Ключевым заданием Форуму является укрепление дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий, которые способствуют снижению международного напряжения, сотрудничеству между государствами для решения трансграничных проблем. По примеру Парижской конференции по вопросам климата, "Парижский форум ради мира" имеет целью стать платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех участников процесса глобального управления: глав государств и правительств, представителей управленческих органов местного и национального уровней, региональных и международных организаций, гражданского общества", - сообщают в пресс-службе.