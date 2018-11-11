События

15:13 11.11.2018

Активистки FEMEN провели в Париже акцию против Трампа

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 Движение FEMEN взяло на себя ответственность за акцию протеста против президента США Дональда Трампа в Париже.

"Активистки FEMEN дважды "поприветствовали" кортеж президента США Дональда Трампа, направлявшегося к Триумфальной арке", - написала руководитель отделения движения FEMEN в Париже Инна Шевченко в Twitter.

Ранее полуобнаженная женщина с лозунгами, написанными на ее теле, попыталась прорваться через оцепление к кортежу Д.Трампа, после чего была задержана полицией.

Вторую женщину, выкрикивавшую лозунги, полиция задержали рядом с Елисейскими полями.

Американский лидер направлялся к Триумфальной арке для участия в церемонии, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Теги: #париж #femen #трамп
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