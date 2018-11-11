События

15:12 11.11.2018

В Купянске 17-летний водитель совершил смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

1 мин читать

 В г.Купянск Харьковской области 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость движения и врезался в электроопору, в результате чего машина опрокинулась, а находившаяся в салоне пассажирка погибла.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла в ночь на воскресенье. "В салоне иномарки кроме водителя находились еще двое пассажиров - 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, находившийся за рулем автомобиля парень взял у отца машину без разрешения. Водительского удостоверения у него не было. Молодой человек задержан.

Теги: #жертва #дтп #харьковская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ровенской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

На Харьковщине поезд Кривой Рог - Москва смертельно травмировал мужчину, сидевшего на рельсах

Помощницу Лещенко, пострадавшую в ДТП, после предоставления медпомощи отпустили домой

В Киеве нардеп Лещенко попал в аварию

Суд взял под стражу водителя Lexus'а, сбившего насмерть двух человек на пешеходном переходе в Харьковской области

В Харькове в результате ДТП с участием автобуса пострадали два человека – полиция

Житель Харьковской области украл из храма 9 икон

Прокуратура потребует ареста водителя Lexus'а, сбившего насмерть на пешеходном переходе двух человек на Харьковщине

В Запорожской области автомобиль BMW на большой скорости выехал на ж/д пути и перевернулся, погиб пассажир

В Запорожской области автомобиль BMW на большой скорости выехал на ж/д пути и перевернулся, погиб пассажир

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Франции надеется на победу в мире духа примирения над цинизмом и раскатами орудий

За взрывы на арсеналах наказано более 20 генералов ВСУ, никто не хочет занимать их должности

В Николаевской области ночью горел психоневрологический интернат, жертв нет – ГСЧС

В начале недели температура в Украине продолжит незначительно снижаться, осадков не будет

Австрийского контрразведчика заподозрили в шпионаже в пользу РФ, в ведомстве прошли обыски

Украинская сторона ТКГ требует внеочередного созыва группы в связи с незаконными выборами на неподконтрольной части Донбасса

Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

В КГГА просят водителей учитывать возможные пробки из-за ремонта мостов

В КГГА просят водителей учитывать возможные пробки из-за ремонта мостов

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА