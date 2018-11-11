В Купянске 17-летний водитель совершил смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

В г.Купянск Харьковской области 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость движения и врезался в электроопору, в результате чего машина опрокинулась, а находившаяся в салоне пассажирка погибла.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла в ночь на воскресенье. "В салоне иномарки кроме водителя находились еще двое пассажиров - 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, находившийся за рулем автомобиля парень взял у отца машину без разрешения. Водительского удостоверения у него не было. Молодой человек задержан.