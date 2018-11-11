События

14:58 11.11.2018

В Николаевской области ночью горел психоневрологический интернат, жертв нет – ГСЧС

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В Николаевской области ночью горел психоневрологический интернат, жертв нет – ГСЧС

Психоневрологический дом-интернат на ул.Проездной с.Старогорожено Баштанского района Николаевской области горел в ночь на воскресенье, пострадавших нет, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Информация о пожаре поступила спасателям 11 ноября в 3:59. "К месту события выехали дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели местной пожарной команды "Привольное". По приезду установлено, что огнем охвачено бытовое помещение жилого корпуса №1 и существовала угроза распространения пламени на большую площадь… Благодаря оперативным действиям спасателей не допущено распространение горения и ликвидирован пожар в 5:10", - говорится в сообщении.

До прибытия спасателей персонал учреждения предпринял неотложные меры оповещения как Службы спасения, так и находящихся людей в интернате и эвакуировал на свежий воздух 35 человек. В связи с этим в результате события пострадавших нет.

Предварительная причина воспламенения - нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.

Теги: #гсчс #николаевская_область #пожар
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