В Николаевской области ночью горел психоневрологический интернат, жертв нет – ГСЧС

Психоневрологический дом-интернат на ул.Проездной с.Старогорожено Баштанского района Николаевской области горел в ночь на воскресенье, пострадавших нет, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Информация о пожаре поступила спасателям 11 ноября в 3:59. "К месту события выехали дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели местной пожарной команды "Привольное". По приезду установлено, что огнем охвачено бытовое помещение жилого корпуса №1 и существовала угроза распространения пламени на большую площадь… Благодаря оперативным действиям спасателей не допущено распространение горения и ликвидирован пожар в 5:10", - говорится в сообщении.

До прибытия спасателей персонал учреждения предпринял неотложные меры оповещения как Службы спасения, так и находящихся людей в интернате и эвакуировал на свежий воздух 35 человек. В связи с этим в результате события пострадавших нет.

Предварительная причина воспламенения - нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.