В начале недели температура в Украине продолжит незначительно снижаться, осадков не будет

В ближайшие сутки, 12 ноября, погоду Украины будет определять поле повышенного давления, существенных осадков не ожидается, в западной части и северных областях ночью и утром местами туман, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура самая низкая в восточной части страны - в течение суток 2-6° мороза; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях 8-13° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,0 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая ночью – на отметке 14,2 градусов мороза в 1897 году.

Во вторник, 13 ноября, в Украине без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской областях - до 11° мороза, днем около 0°, на юге 1-6° тепла; в западных областях ночью 0-5° тепла, днём 4-9°, в Закарпатье и Прикарпатье до 14°.

В Киеве 13 ноября - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днем около 0°.