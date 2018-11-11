Австрийского контрразведчика заподозрили в шпионаже в пользу РФ, в ведомстве прошли обыски

Власти Австрии ведут расследование в отношении еще одного подозреваемого в разглашении государственной тайны российской стороне.

Это, как пишет в воскресенье газета "Кронен цайтунг", сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).

По информации издания, ранее в офисе этого ведомства прошли масштабные обыски. Кроме того, прошли следственные мероприятия по адресу, где зарегистрирован подозреваемый.

Согласно австрийскому законодательству, за разглашение информации, которая составляет государственную тайну, грозит до 10 лет лишения свободы.

9 ноября австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу РФ. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указала, что отставной полковник получил за сбор разведданных в общей сложности около EUR300 тыс.

В связи с задержанием отставного полковника австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.

Со своей стороны МИД РФ выразило протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу РФ бывшего полковника австрийской армии и заявило, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.