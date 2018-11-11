События

13:33 11.11.2018

Австрийского контрразведчика заподозрили в шпионаже в пользу РФ, в ведомстве прошли обыски

2 мин читать
Австрийского контрразведчика заподозрили в шпионаже в пользу РФ, в ведомстве прошли обыски

Власти Австрии ведут расследование в отношении еще одного подозреваемого в разглашении государственной тайны российской стороне.

Это, как пишет в воскресенье газета "Кронен цайтунг", сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).

По информации издания, ранее в офисе этого ведомства прошли масштабные обыски. Кроме того, прошли следственные мероприятия по адресу, где зарегистрирован подозреваемый.

Согласно австрийскому законодательству, за разглашение информации, которая составляет государственную тайну, грозит до 10 лет лишения свободы.

9 ноября австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу РФ. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указала, что отставной полковник получил за сбор разведданных в общей сложности около EUR300 тыс.

В связи с задержанием отставного полковника австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.

Со своей стороны МИД РФ выразило протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу РФ бывшего полковника австрийской армии и заявило, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.

Теги: #разведка #австрия #шпионаж_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Донбасса накануне выборов в самопровозглашенных республиках

Дальний беспилотник ВВС США провел очередную 11-часовую разведку у западных рубежей России

Еще одна взрывоопасная посылка доставлена бывшему директору Нацразведки США Джеймсу Клэпперу

Постановление Суда ЕС подтверждает первенство решения Верховного суда Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США

Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи границ России в Баренцевом море

В Украине начато строительство современного разведцентра европейского уровня - Турчинов

В Минске задержан россиянин, разыскиваемый Австрией по подозрению в причастности к терроризму

СБУ обнародовала список 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из числа наемников ЧВК "Вагнера"

Разведывательный самолет ВВС США проследил за проходом через Керченский пролив кораблей ВМС Украины в Азовское море

Глава МВД Австрии предложил проверять нелегалов на возможность получения ими убежища в ЕС до того, как иммигранты сойдут на европейский берег

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели температура в Украине продолжит незначительно снижаться, осадков не будет

Украинская сторона ТКГ требует внеочередного созыва группы в связи с незаконными выборами на неподконтрольной части Донбасса

Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

В КГГА просят водителей учитывать возможные пробки из-за ремонта мостов

В КГГА просят водителей учитывать возможные пробки из-за ремонта мостов

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

В Днепропетровской области на пожаре пострадал один человек - ГСЧС

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

В Днепропетровской области на пожаре пострадал один человек

Боевики вновь обстреляли контрольный пост военных и КПВВ "Марьинка"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА