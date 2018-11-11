Украинская сторона ТКГ требует внеочередного созыва группы в связи с незаконными выборами на неподконтрольной части Донбасса
Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) решительно осуждает организацию Российской Федерацией 11 ноября 2018 года т.н."внеочередных выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении украинской стороны ТКГ.
"Мы требуем немедленного созыва внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в тексте заявления, опубликованном на странице первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко в соцсети Facebook.
В этой связи, украинская сторона ТКГ Трехсторонней контактной группы отмечает, что "результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и следовательно не признаются Украиной и цивилизованным миром".
"Мы отмечаем, что все причастные к организации незаконных выборов должны нести ответственность. Мы призываем украинцев в оккупации не участвовать в псевдовыборах, игнорировать их. Хотели бы также подчеркнуть, что единственными легитимными выборами могут быть те, которые будут проходить в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что РФ своими действиями вновь "грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины". "Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций о нелегитимном характере отмеченных псевдовыборов и непризнания их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы - это провокация, направлена на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - заявляет украинская сторона ТКГ.
Документом возлагается вся ответственность "за разрушительные последствия так называемых внеочередных выборов" на РФ. "Со своей стороны, Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе минских договоренностей", - говорится в заявлении.