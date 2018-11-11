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10:41 11.11.2018

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

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Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 25 человек, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Представители пожарной службы округа Бьютт сообщили СМИ, что только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших.

В свою очередь глава полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт сообщил, что еще два человека найдены мертвыми на тихоокеанском побережье в городе Малибу.

Более 400 пожарных задействованы в борьбе с пламенем. По данным американских властей, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Теги: #пожары #жертвы #калифорния
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Интерфакс-Украина
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