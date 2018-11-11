События

10:40 11.11.2018

В Днепропетровской области на пожаре пострадал один человек - ГСЧС

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 В Днепропетровской области в результате пожара в квартире одноэтажного дома пострадал мужчина, сообщает сайт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"10 ноября в 23:02 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Усадьба-Рост Апостоловского района города Апостолово. На пожаре пострадал гражданин 1988 года рождения, который работниками скорой медицинской помощи доставлен в Апостоловскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали возгорание в 23:28, а полностью ликвидировали в 23:38.

К тушению пожара привлекалось четыре человека личного состава и одни единица техники ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #гсчс #пожар #днепропетровская_область
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