События

09:57 11.11.2018

Боевики вновь обстреляли контрольный пост военных и КПВВ "Марьинка"

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Боевики вновь обстреляли контрольный пост военных и КПВВ "Марьинка"

В субботу вечером в Донецкой области незаконные вооруженные формирования прицельным огнем из автоматов и пулеметов обстреляли контрольный пост военнослужащих Операции объединенных сил и КПВВ "Марьинка", сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Вчера около 22.00 оккупанты в очередной раз открыли прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в рамках гуманитарного дорожного коридора "Курахово-Донецк". В зоне поражения вновь оказался контрольный пост пограничников, находится перед КПВВ "Маринка". В результате обстрела никто не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном в воскресенье утром.

Отмечается, что 11 ноября все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись в штатном режиме в 7.00 согласно осеннему графику.

Пассажиро-транспортный поток остается на среднесуточном уровне и составляет около 35-40 тыс. человек ежедневно на всех КПВВ в пределах Луганской и Донецкой областей.

"За сутки через КПВВ последовало почти 35 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств", - сказано в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не допустили незаконное перемещение через линию соприкосновения товаров с одеждой и стоматологическим принадлежностями на более чем 200 тыс. грн. Товар изъяли сотрудники ГФС.

Теги: #кпвв #украина #донбасс #обстрелы
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Интерфакс-Украина
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