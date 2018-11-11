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08:07 11.11.2018

Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок на плановый ремонт

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Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок на плановый ремонт

Запорожская АЭС 11 ноября в 00:01 отключила шестой блок от сети для проведения планового среднего ремонта, который будет длиться до 19 января 2019 года, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2945 МВт.

Отмечается, что энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Кроме того, радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Теги: #украина #аэс #энергоблок #запорожье
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