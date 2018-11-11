События

07:38 11.11.2018

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных, еще двое ранены

1 мин читать
За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибли два украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, который установлен оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, боевики обстреляли украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Кроме того, из минометов калибра 82 и 120-мм незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82-мм минометы захватчики применили и у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность НВФ проявили у Марьинки, обстреляв силы ООС трижды в течение суток.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и восемь ранены.

"11 ноября огневой активности врага на линии соприкосновения не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок на плановый ремонт

В Ровенской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

В Киеве правоохранители разоблачили группу чиновников, требующих с предпринимателей взятки

Скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова

В Донецкой области правоохранители изъяли у местного жителя почти килограмм марихуаны

Двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения в зоне ООС

Боевики с начала суток в субботу осуществили два обстрела позиций ОС на Донецком направлении

В Житомирской области обнаружены товары двойного использования и военного назначения, которые хранились с нарушением правил

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибло двое украинских военнослужащих

В Киеве в общественном транспорте актеры будут воспроизводить драматические миниатюры к годовщине Голодомора

ПОСЛЕДНЕЕ

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Донбасса накануне выборов в самопровозглашенных республиках

Сделка ОПЕК+ в октябре исполнялась на 104%

Человек, угрожавший оружием в ресторане Брюсселя, задержан

Полиция в Брюсселе разыскивает мужчину, угрожавшего оружием в ресторане

Американский авианосец "Гарри Трумэн" зашел с визитом в Португалию

В Ровенской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

СБУ разоблачила на Волыни инспектора погранслужбы, получавшего взятки за контрабанду сигарет в страны ЕС

Мировые лидеры собираются в Париже

Контрактник ВСУ в Херсонской области продавал взрывчатку и патроны - СБУ

В Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА