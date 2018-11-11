За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибли два украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, который установлен оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, боевики обстреляли украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Кроме того, из минометов калибра 82 и 120-мм незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82-мм минометы захватчики применили и у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность НВФ проявили у Марьинки, обстреляв силы ООС трижды в течение суток.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и восемь ранены.

"11 ноября огневой активности врага на линии соприкосновения не зафиксировано", - добавили в штабе.