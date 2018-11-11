События

04:38 11.11.2018

В Киеве правоохранители разоблачили группу чиновников, требующих с предпринимателей взятки

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В Киеве правоохранители разоблачили группу чиновников, требующих с предпринимателей взятки

В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые требовали взятки от предпринимателей за размещение на территории города парковочных площадок, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Злоумышленники требовали от $500 до $700 США за оформление документов на размещение парковок в Киеве", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что группа состояла из четырех человек, среди которых два начальника отделов и главные специалисты предприятия. Правоохранители задокументировали противоправную деятельность каждого из участников.

В частности, правоохранители задокументировали факт вымогательства от предпринимателя 47,6 тыс. грн неправомерной выгоды за разработку, согласование схем организации дорожного движения с последующим заключением договоров на приобретение парковочных талонов и размещения двух парковочных площадок.

В полиции также отметили, что 9 ноября при получении последней части неправомерной выгоды в размере 33,6 тыс. грн задержан главный специалист коммунального предприятия.

"Эти деньги фигурант в дальнейшем должен был распределить между всеми участниками группы", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, одного из фигурантов правоохранители задержали в столичном аэропорту после возвращения из зарубежной поездки, других - на территории столицы.

В информации пресс-службы указывается, что на основании постановления суда правоохранители провели обыски в служебных помещениях коммунального предприятия и по месту жительства фигурантов, где изъяли документацию, которая подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, следователи изъяли оригиналы и копии схем и договоров на обустройство парковок.

В настоящее время все соучастники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #взятка #украина #чиновники
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