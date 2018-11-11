Человек, угрожавший оружием в ресторане Брюсселя, задержан

Прокуратура Брюсселя заявила, что полицейские задержали мужчину, угрожавшего вечером в субботу огнестрельным оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов в бельгийской столице.

Интернет-портал Sudinfo сообщил, что операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших.

Разыскиваемый человек сам сдался силам правопорядка после того, как, скрывшись из ресторана, захватил в заложники жителей соседнего дома, в котором он спрятался,

Как сообщалось, полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель значительный периметр безопасности в связи с инцидентом в ресторане. Был вызван на помощь спецназ.