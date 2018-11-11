События

00:35 11.11.2018

Человек, угрожавший оружием в ресторане Брюсселя, задержан

1 мин читать

Прокуратура Брюсселя заявила, что полицейские задержали мужчину, угрожавшего вечером в субботу огнестрельным оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов в бельгийской столице.

Интернет-портал Sudinfo сообщил, что операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших.

Разыскиваемый человек сам сдался силам правопорядка после того, как, скрывшись из ресторана, захватил в заложники жителей соседнего дома, в котором он спрятался,

Как сообщалось, полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель значительный периметр безопасности в связи с инцидентом в ресторане. Был вызван на помощь спецназ.

Теги: #угрозы #бельгия #ресторан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция в Брюсселе разыскивает мужчину, угрожавшего оружием в ресторане

На местных выборах в Бельгии около 50 участков в Брюсселе не открылись вовремя из-за сбоя в электронной системе голосования

В Бельгии полагают, что АЧС занесли к ним из Прибалтики

Судьям Шевченковского райсуда Киева поступают сообщения с угрозами, сообщают в суде

Массовый забой свиней проведут на юге Бельгии

Отсутствие солидарности по вопросу миграции способно подорвать принципы Шенгенского пространства

Полиция продолжает расследование инцидента с посетителями итальянского ресторана в Солсбери

Бельгия встревожена выявленными случаями АЧС, принимает меры для минимизации ущерба

В Бельгии женщину обвинили в подстрекательстве к нападению на футбольных болельщиков

В Брюсселе прошла манифестация против криминализации абортов

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова

В Донецкой области правоохранители изъяли у местного жителя почти килограмм марихуаны

Американский авианосец "Гарри Трумэн" зашел с визитом в Португалию

Двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения в зоне ООС

В Ровенской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

СБУ разоблачила на Волыни инспектора погранслужбы, получавшего взятки за контрабанду сигарет в страны ЕС

Мировые лидеры собираются в Париже

Контрактник ВСУ в Херсонской области продавал взрывчатку и патроны - СБУ

В Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м

35-летняя харьковчанка сбывала в Киеве прекурсоры под видом таблеток для похудения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА