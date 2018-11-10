Полиция в Брюсселе разыскивает мужчину, угрожавшего оружием в ресторане

Вооруженный человек угрожал оружием вечером в субботу персоналу и клиентам ресторана в Брюсселе, сообщила бельгийским СМИ официальный представитель полиции Илзе Ван де Кеере.

Затем он покинул ресторан и укрылся в одном из соседних домов.

Полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель значительный периметр безопасности, и местных жителей просили не выходить на улицу. Был вызван на помощь спецназ.

В настоящий момент проводится операция по розыску мужчины. Полиция просила СМИ воздержаться на этот период от распространения сведений.