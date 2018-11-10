События

21:47 10.11.2018

В Донецкой области правоохранители изъяли у местного жителя почти килограмм марихуаны

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В Донецкой области правоохранители изъяли у местного жителя почти килограмм марихуаны

В Донецкой области правоохранители изъяли почти килограмм марихуаны у местного жителя, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Так, из дома 56-летнего хозяина полицейские изъяли несколько пакетов с марихуаной общим весом в 750 граммов. Злоумышленник объяснил, что вырастил коноплю на своем дворе для собственного употребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее правонарушитель не привлекался к уголовной ответственности. Изъятое было направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Теги: #донецкая_область #житель #украина #наркотики
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Интерфакс-Украина
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