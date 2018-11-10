Американский авианосец "Гарри Трумэн" зашел с визитом в Португалию

Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", принимавший участие в крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО у берегов Норвегии, в субботу зашел с визитом в порт португальской столицы Лиссабона, сообщили местные СМИ.

По их данным, заход американского авианосца приурочен к годовщине окончания Первой мировой войны. Спустя два года после ее начала весной 1916 года Португалия вступила в войну на стороне Великобритании и других союзнически настроенных государств. В этой войне она потеряла 8145 человек убитыми, 13751 ранеными, 12318 пленными или пропавшими без вести. Немецкие подводные лодки потопили не менее 80 португальских кораблей.

Как сообщалось, атомный авианосец "Гарри Трумэн" в октябре нынешнего года впервые за почти три десятилетия пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику. В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в сентябре 1991 года. Тогда авианосец "Америка" принимал участие в натовских учениях North Star в районе Норвежского моря.

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем "Гарри Трумэн", пересекла Северный полярный круг, войдя в Арктику, 19 октября. Корабли авианосной группы в течение двух недель проводили самостоятельные операции в районе заполярного Вест-фьорда у побережья Норвегии, а также во взаимодействии с норвежскими ВМС. Затем группа "Гарри Трумэна" направилась на юг в район побережья центральной Норвегии, чтобы присоединиться к натовским учениям Trident Juncture 2018, которые проходили на ее территории и близлежащих районах Северной Атлантики с 25 октября по 7 ноября.

Наблюдатели не исключают, что после визита в Лиссабон американский авианосец "Гарри Трумэн" может направиться в Восточное Средиземноморье, где весной текущего года его палубная авиация наносила авиаудары по целям террористической организации ИГИЛ в Сирии.

Между тем, по сообщениям Пентагона, большая часть кораблей из состава авианосной ударной группы "Гарри Трумэна" в последние дни вернулась на свои базы на восточном побережье США. И, возможно, авианосец "Гарри Трумэн" после визита в Лиссабон также направится на свою базу в США в Норфолке.