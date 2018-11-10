Двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения в зоне ООС

Двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в субботу в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного боевиками, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, двое военнослужащих объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в вечерней сводке (по состоянию на 18.00) на странице штаба ООС в Фейсбуке.

На других направлениях потерь личного состава объединенных сил не допущено.

Всего в субботу боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы", - говорится в сводке.