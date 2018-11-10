В Ривненской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека
В Ривненской области в субботу днем в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека, сообщил отдел коммуникации полиции области.
ДТП произошло на трассе "Киев – Чоп", неподалеку от села Пустоиванное.
"По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели.