События

18:14 10.11.2018

В Ривненской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

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В Ривненской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

В Ривненской области в субботу днем в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека, сообщил отдел коммуникации полиции области.

ДТП произошло на трассе "Киев – Чоп", неподалеку от села Пустоиванное.

"По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели.

Теги: #жертвы #дтп #ривненская_область
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Интерфакс-Украина
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