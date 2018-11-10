События

17:56 10.11.2018

СБУ разоблачила на Волыни инспектора погранслужбы, получавшего взятки за контрабанду сигарет в страны ЕС

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Волынской области участкового инспектора отдела пограничной службы "Амбуков" Львовского пограничного отряда, который систематически получал взятки за незаконное перемещение сигарет в страны Евросоюза.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что пограничник наладил противоправный механизм получения денег за незаконное перемещение сигарет через государственную границу в страны ЕС. Свои "услуги" он оценивал в сумме $35 за незаконную переправку одной коробки табачных изделий вне пунктов пропуска.

Правоохранители задержали инспектора на одной из улиц Нововолынска при получении $350 - очередной суммы неправомерной выгоды. Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт получения им аналогичной суммы взятки за перемещение 10 коробок сигарет.

В рамках уголовного производства задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #волынская_область #сбу #взятки #пограничник
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