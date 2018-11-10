События

17:46 10.11.2018

Мировые лидеры собираются в Париже

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Мировые лидеры собираются в Париже

Торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, на один день соберут в Париже беспрецедентное количество мировых лидеров, в том числе политических оппонентов.

Пресс-служба Елисейского дворца распространила список участников торжественных мероприятий, которые пройдут в Париже в воскресенье, 11 ноября. В этом списке - президент Сербии Александр Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи.

Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы.

На торжества в Париж приедут президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ожидается и присутствие президента Австрии Александра Вам дер Беллена.

Кроме того, согласно списку, в мероприятиях в Париже примет участие президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ожидается участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Теги: #столетие #франция #война #встреча #лидеры
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