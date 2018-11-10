События

17:43 10.11.2018

Контрактник ВСУ в Херсонской области продавал взрывчатку и патроны - СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется в Херсонской области, на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи. Тайник со средствами поражения он обустроил в лесополосе вблизи территории воинской части.

Правоохранители задержали контрактника после сбыта 5 кг пластида и почти 200 патронов различного калибра.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Теги: #всу #сбу #взрывчатка
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Интерфакс-Украина
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