Полиция Донецкой области с начала года предупредила более 100 попыток вывоза оружия в другие регионы

Полиция Донецкой области с начала текущего года предупредила 110 попыток вывоза оружия в другие области, при этом половина таких случаев пресечена на блокпостах.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Донецкой области, каждый второй факт был обнаружен на блокпостах, а перевозчиками были, как правило, мирные граждане.

Всего с начала года в области изъяты из незаконного оборота 194 единиц огнестрельного оружия, более 700 гранат, более 80 тыс. патронов и 187 кг взрывчатки. Среди изъятого также 57 противотанковых гранатометов (РПГ), 46 автоматов, более 40 образцов атипичного оружия, 37 пистолетов. Полицейские обнаружили среди прочего более десятка единиц огнестрельного оружия, похищенного боевиками во время оккупации в военных и правоохранительных подразделениях.

Всё это оружие граждане хранили у себя дома, рискуя жизнью окружающих, или пытались провезти за пределы зоны проведения операции объединенных сил, в мирные области.

В полиции напомнили, что за незаконное обращение с оружием предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Однако в случае добровольной сдачи оружия человек освобождается от уголовной ответственности.