События

13:35 10.11.2018

СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине

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СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали хищение сырья из нефтепровода в Черниговской области, которое злоумышленники выкачивали в автоцистерны и вывозили за пределы области для продажи на "черном" рынке.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники обустроили незаконную врезку для перекачки нефти на одном из участков нефтепровода. Продукцию загружали в автоцистерны и вывозили за пределы области для реализации на "черном" рынке.

Согласно заключению специалистов нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.

Теги: #черниговская_область #сбу #газопровод #врезка
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Интерфакс-Украина
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