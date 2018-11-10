События

11:26 10.11.2018

Уголовная ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины вводится с 10 ноября 2018 г.

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Уголовная ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины вводится с 10 ноября 2018 г.

С 10 ноября Украина установила уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы с целью причинения вреда интересам государства.

Уголовная ответственность также вводится, если госграницу Украины пересекает лицо, которому запрещен въезд в Украину, или представители подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора каким-либо способом вне пунктов пропуска или в пункте пропуска без соответствующих документов или с документами, которые содержат неправдивые ведомости.

"Такие деяния будут караться лишением свободы на срок до трех лет", - напомнила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а совершение таких действий в соединении с насилием или применением оружия – на срок от 5 до 8 лет.

В Госпогранслужбе также заметили, что остается административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, относительно незаконного пересечения госграницы Украины "обыкновенными" мигрантами или нарушителями.

9 ноября 2018 года в официальном издании парламента "Голос Украины" был опубликован закон от 18.10.2018 N2599-VIII относительно ответственности за незаконное пересечение госграницы, а 10 ноября он вступил в силу.

Теги: #госпогранслужба #уголовная_ответственность #граница
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