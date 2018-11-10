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11:24 10.11.2018

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запрещен въезд в Украину на три года

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Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запрещен въезд в Украину на три года

Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) 7 ноября не был пропущен на территорию Украины, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Поэтому, по меньшей мере, до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе также отметили, что информация о том, что архиепископ Амвросий 8 ноября пересек границу Украины, прилетев другим рейсом, не соответствует действительности.

7 ноября глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что ректора Московской духовной академии не пустили на территорию Украины.

"Архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдёт без него", - написал В.Легойда в своём Телеграм-канале в среду.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что архиепископа Амвросия не впустили в Украину. "Эта информация соответствует действительности. Данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки, а также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" О.Слободян.

Теги: #госпогранслужба #рф #церковь #архиепископ #запрет
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