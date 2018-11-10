События

09:27 10.11.2018

"Керченский стрелок" действовал один – СКР

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"Керченский стрелок" действовал один – СКР

Следствие по делу о массовом убийстве в керченском колледже пришло к окончательному выводу, что у убийцы не было пособников.

"Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - говорится в сообщении на сайте СК.

О выводах следствия было доложено главе СКР Александру Бастрыкину в ходе совещания, которое он провел в пятницу в Симферополе.

"Ему доложено, что на данный момент уже проделан значительный объем работы, в том числе допрошено 650 человек. Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия", - говорится в сообщении СКР.

"Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжается полномасштабный комплекс следственных действий, в том числе проведение иных, ранее назначенных судебных экспертиз", - сообщают в СК.

В Керчи 17 октября в политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Теги: #крым #теракт #керчь
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