События

08:16 10.11.2018

В Житомирской области обнаружены товары двойного использования и военного назначения, которые хранились с нарушением правил

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В Житомирской области обнаружены товары двойного использования и военного назначения, которые хранились с нарушением правил

Генпрокуратурой совместно со Службой безопасности Украины во время проведения обыска складских помещений в Житомирской области обнаружены взрывоопасные товары военного назначения, которые хранились с нарушением требований безопасности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Санкционированный обыск складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, используемых субъектами хозяйствования для хранения имущества военного назначения был проведен силовиками в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.185, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.1 ст.263 УК Украины.

"Во время проведения обыска в складских помещениях обнаружены товары двойного использования и военного назначения, а именно 84 двигателя к танкам Т-72 и другое военное имущество неустановленного происхождения среди которых 3494 ящика с капсюлями от патронов к стрелковому оружию (КВ-24 к патрону 7,62*39 и КВ-16 к патрону 5,45*39 - 300 млн. штук). Указанные взрывоопасные предметы хранились лицами с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях, в непосредственной близости от электрораспределительных щитовых и высоковольтных сетей", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации подчеркивается, что досудебным расследованием исследуется противоправная деятельность субъектов хозяйствования, которые получили товары двойного использования и военного назначения, в результате финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

"В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления происхождения обнаруженного имущества, а также решается вопрос о его изъятии и обеспечения надлежащего хранения", – сказано в сообщении.

Теги: #обыск #украина #вооружение #житомирская_область
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